2005年に公開された市川準監督作『トニー滝谷』の4Kリマスター版が、3月27日より角川シネマ有楽町、シネマート新宿ほかにて全国順次公開されることが決定した。

村上春樹の短編小説『トニー滝谷』（文藝春秋刊『レキシントンの幽霊』所収）を原作とした本作は、『BU・SU』『つぐみ』『東京夜曲』などの市川監督が、長年にわたり愛読してきた村上作品の中でも映画化への思いを温め続け、念願かなって映像化したもの。トニー滝谷という名の、孤独な人生を歩む男性を主人公に、愛する女性と巡り合えた幸福なひととき、そしてその後に訪れる喪失を描いていく。ピアノを基調とした密やかな旋律で作品全体に漂う孤独感を繊細に表現した音楽は、坂本龍一が手がけた。

主人公・トニー滝谷と、彼の父である滝谷省三郎の1人2役をイッセー尾形、トニーの妻・A子と、妻の死後に彼の前に現れる女性・B子という2役を宮沢りえが演じている。また、本編のナレーションは西島秀俊が担当した。

戦後の東京。孤独な幼少期を送り、成長したトニー滝谷（イッセー尾形）はデザイン会社に就職し、イラストレーターとして黙々と働く日々を送っていた。ある日、彼は偶然出会った女性・A子（宮沢りえ）と結婚し、長く続いていた孤独な時間は終わりを迎える。明るく優しいA子は、衣服を買い集めることに強い執着を持っていたが、トニーはその癖を理解しきれないままも、静かに受け入れ、穏やかな結婚生活を続けていた。しかしある日、A子は不慮の事故で命を落としてしまう。深い喪失感に耐えられないトニーは、彼女の残した大量の服を前に、A子の代替を求めるようになる。そして、A子によく似た女性・B子（宮沢りえ／1人2役）をアシスタントとして雇い、彼女にその服を着てもらうことで、妻の死に慣れようとするのだが……。

独特の色調と美しい画作りが絶賛された本作は、第57回ロカルノ国際映画祭にて審査員特別賞、国際批評家連盟賞、ヤング審査員賞をトリプル受賞するなど、国内外で高い評価を獲得した。

4Kリマスター版の制作にあたっては、市川監督の信頼を受け、ポストプロダクション全般を任されていた撮影監督・広川泰士の指示のもと、白黒とカラーの間ある中間色を再現するためのグレーディング作業を重ね、唯一無二の透明感ある映像世界が完成。また音響面では、本作を含め長年にわたり市川作品を支えてきた録音技師・橋本泰夫が、サウンドエディターの野村みきとともに、オリジナル音源をベースに、4K版に対応した音作りを施している。

あわせて公開されたポスタービジュアルは、2005年公開当時のアートディレクター・柿木原政広自身が新しく手がけたもの。かつてA子の衣装部屋であった無機質な空間を舞台に、上部には横たわるトニー滝谷の孤独な姿、下部には B子の姿が捉えられている。

なお、本作の公開を記念して、イッセーと宮沢が登壇する舞台挨拶が2月18日に角川シネマ有楽町で開催されることも決定した。（文＝リアルサウンド編集部）