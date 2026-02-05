北海道で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市ランキング！ 2位「函館市」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月23〜27日、全国20〜70代の男女250人を対象に「ふるさと納税」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、北海道で「ふるさと納税の返礼品が魅力的」と思う市を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「鮭を注文したことがあり美味しかったため」（30代女性／長崎県）、「海鮮や旅行券がありとても豪華だと思いました」（30代女性／愛知県）、「海産物やスイーツなど、函館ならではの高品質な特産品が多く、返礼品の種類も豊富なので」（50代女性／愛知県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「お友達がもらっていて、北海道は美味しいものが多くとても返納がお得というイメージがある。また、メロンなど自分では買わない返納品が多くこどもも喜ぶ」（30代女性／神奈川県）、「北海道の王道ともいえる毛ガニは、身がぎっしり詰まっていて濃厚な味わいで、札幌市の返礼品として不動の人気だから」（50代男性／広島県）、「美味しい海鮮系の返礼品がもらえるから」（40代男性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：函館市／70票2位は「函館市」でした。北海道南部に位置する函館市は、海産物をはじめとしたグルメの宝庫として人気があります。特に新鮮なイカやカニ、干物など、ふるさと納税の返礼品でも評判です。世界三大夜景にも数えられる美しい夜景や歴史的建造物も魅力で、観光地としても魅力も多いため、選ぶ人も多いのではないでしょうか。
1位：札幌市／72票1位は「札幌市」でした。北海道の道庁所在地である札幌市は、多彩な名産品を誇ります。ジンギスカンやラーメン、スイーツなどグルメに加え、ビールやお米など、豊富なラインアップが魅力的。大都市ならではの幅広い選択肢と安定した品質が、注目を集める要因となっているようです。
回答者のコメントを見ると「お友達がもらっていて、北海道は美味しいものが多くとても返納がお得というイメージがある。また、メロンなど自分では買わない返納品が多くこどもも喜ぶ」（30代女性／神奈川県）、「北海道の王道ともいえる毛ガニは、身がぎっしり詰まっていて濃厚な味わいで、札幌市の返礼品として不動の人気だから」（50代男性／広島県）、「美味しい海鮮系の返礼品がもらえるから」（40代男性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)