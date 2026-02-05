2月4日、トークバラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）が放送。今回はゲストに、ハリウッド俳優のニコラス・ケイジの妻である日本の女優・芝田璃子が登場。スケールの大きなトークを繰り広げ、話題となっている。

今回は、「年の差婚をした女の本音爆発SP」と題したテーマでオンエア。スタジオには、年の差で結婚したタレント陣が集結。それぞれの“年の差あるある”や、悩みなどを明かした。しかし芝田だけは、そのトーク内容が浮世離れしていた。

「同番組に初登場した芝田さんは、ケイジさんと31歳差での結婚。映画の撮影現場で出会い結婚に至ったと経緯を明かし、スタジオも驚愕していましたね。当時、結婚を前提として付き合える人を探しているというケイジさんの要望で、『アメリカで一緒に生活してみましょう』と軽いプロポーズを受けたと結婚までの経緯を告白。映画のワンシーンのようなエピソードに、ゲスト陣も興味津々の様子でした」（テレビ局関係者）

そんな芝田の登場は、視聴者も仰天。Xには、目を丸くする視聴者の驚く声が止まらなかったのだ。

《ヘ？ニコラスケイジの嫁さんって日本人なの？》

《旦那さんがニコラスケイジの人が出て二度見した》

《旦那がニコラスケイジって他とレベルが違いすぎる！》

誰もが知る世界的に有名な俳優であるニコラス・ケイジ。その妻が日本人であることそのものにも驚きの声が広がっていたのだ。そんな信じがたいシンデレラストーリーを歩む芝田。彼女の過去を芸能プロ関係者はこう振り返る。

「芝田さんは、父親の経済的な理由で6歳から10年間児童養護施設で過ごしていました。もともと女優志望だった芝田さんは、時代劇映画の脇役などを務めており、滋賀の映画の現場でケイジさんと出会います。その現場でケイジさんが一目惚れ。食事に誘われたことがきっかけで、2021年に結婚に至ったのです」

ニコラスの5人目の夫人となった芝田。2022年9月には第1子となる長女が誕生している。

「スタジオでは、年の差婚とともに経済的格差を感じるとして、プレゼントでバイク一式や、指輪をもらうなど、高価なものをプレゼントしてくれたことを明かした芝田さん。さらに、準備中のものも含めて5つ家を持っていることなど、世間離れした仰天発言を連発。スタジオ中から悲鳴のような驚きの声が上がりました。年の差婚がテーマだった今回の放送でしたが、その私生活にみんなが釘付けでした」（前出・テレビ局関係者）

まさにハリウッドセレブというわけだ。