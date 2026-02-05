タイガースなどで通算217勝を挙げた左腕ミッキー・ロリッチさんが4日（日本時間5日）に亡くなった。85歳だった。米メディアが報じたが、死因など詳細は明らかになっていない。

ロリッチさんはオレゴン州ポートランドのリンカーン高からタ軍に入団。63年にメジャーデビューを果たした。71年にはいずれもリーグ最多の25勝、308奪三振をマーク。サイ・ヤング賞の投票で2位に入った。

そのキャリアのハイライトと言っていいのが、68年にカージナルスと戦ったワールドシリーズだ。

ロリッチさんは0勝1敗で迎えた第2戦に先発し、9回6安打1失点で完投勝利。1勝3敗と崖っぷちに追い込まれた第5戦には中3日で先発。9回9安打3失点で再び完投勝利を挙げた。

そして3勝3敗で迎えた第7戦に中2日で先発。9回3安打1失点とシリーズ3度目の完投勝利でチームを世界一に導き、自身はワールドシリーズMVPに輝いた。

以降、同年のワールドシリーズで一人で3勝を挙げたのは01年のランディ・ジョンソン（ダイヤモンドバックス）しかいない。後年、ロリッチさんは米メディアの取材に「いつも誰か他の人の番だった。でも、ついに私の番が来たんだ」と振り返った。

球宴出場3度。通算2832奪三振は歴代23位で、左腕では5位。現役引退後は、デトロイト郊外でドーナツの製造・販売業を18年間続けた。