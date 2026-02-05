親交のある布袋寅泰が明かす

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）と弟でWBC世界バンタム級王者・井上拓真（同）の驚きのエピソードを世界的大物アーティストが明かした。豪華な3ショットを公開し、過去に3人で訪れたまさかの場所とは。

満面の笑みを浮かべながら、2人の肩を抱いたのはギタリストの布袋寅泰。4日、自身のインスタグラムを更新し、「京王アリーナには沢山のゲストもお祝いに駆けつけてくれました。井上尚弥＆井上拓真両チャンピオン」と、活動45周年を記念したライブに2人が訪れたことを明かしている。

続けて「先々週カラオケで一緒に歌った時は、2人の歌唱力にノックアウトされましたが、『ギターを持つと負けないだろう？ 次のカラオケにはギター持参で行くよ！』と楽屋で大笑い」と驚きのエピソードを披露。「また真吾さんとラストシーンをデュエットする日を楽しみにしています」と、父・真吾トレーナーとのコラボも期待した。

尚弥には、5月に前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）とのビッグマッチ実現が期待される。布袋は「5月の大決戦が楽しみな尚弥くん。そしてこれから歴史を塗り替えてゆく拓真。2人の躍進をずっと応援しています」とエールを送っていた。



