【ラプンツェル】 2月5日出荷開始 価格：24,000円

ルミナスボックスは、フィギュア「ラプンツェル」の出荷を2月5日に開始する。価格は24,000円。

本商品は、Android/iOS用背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」より、「ラプンツェル」を1/7スケールで立体化したフィギュア。ラプンツェルのすべすべの服装の質感やゲーム中の姿が、精巧な塗装でリアルに再現されている。また、指で杖を持った個性的なポージング、光を浴びている金色の髪の流れなど、帽子から指先までの柔らかなボディラインも表現。

さらに、キャラクターの魅力をより楽しめるよう、背部武装の取り付けも可能となっており、好みのスタイルでディスプレイができる。全高は約260mm。

(C) SHIFT UP CORP.

※発売日は流通により前後する場合があります。

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

※商品の塗装は彩色工程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

※台座や支柱は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。