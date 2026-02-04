犬に与える1日のごはんの適正量とは？

犬の1日のごはんの量は、体重だけで一律に決められるものではありません。同じ体重でも、年齢や去勢・避妊の有無、日々の運動量によって必要なカロリーは大きく変わります。若くて活発な犬と、室内で過ごす時間が長い犬とでは、消費するエネルギー量が大きく異なるためです。

ドッグフードのパッケージに記載されている給与量は、あくまでも一般的な目安にすぎません。記載どおりに与えていても、運動量の少ない犬では太りやすくなり、反対に活発な犬では不足することもあります。

さらに、同じ犬であっても、年齢や体型、生活環境の変化によって適切なごはんの量は変わっていきます。愛犬の状態を定期的に確認し、その都度、給与量を見直していくことが大切です。

適切なごはんの量の計算方法

愛犬に合ったごはんの量を知るには、「1日のエネルギー要求量（DER）」を計算する方法が確実です。体重だけに頼らず、去勢・避妊の有無や活動量といった個体差まで考慮できます。

まずは、安静時に必要なエネルギー量である「RER」を求めます。

RER＝70×体重（kg）の0.75乗

電卓を使う場合は、体重（kg）を入力して「√（ルート）」を2回押し、表示された数値に70を掛けると計算できます。

次に、算出したRERに活動量に応じた係数を掛け、1日の必要カロリー（DER）を出します。

DER＝RER×係数

【係数の目安】

去勢避妊済みの成犬：1.4 未去勢未避妊の成犬：1.6 肥満傾向の犬：1 高齢期の犬：1.1～1.4

DERが分かったら、以下の計算式で1日の給与量を求めます。

1日の給与量（g）＝DER÷フードの100gあたりのカロリー×100

この手順で計算すれば、感覚に頼らず、愛犬に合ったごはんの量を把握できます。

ごはんの量が適切かどうかの判断基準

計算によって、愛犬に適したごはん量の目安が把握できました。ただし、この数字もあくまで参考値です。本当に合っているかどうかは、実際の体型やうんちの状態を見て判断する必要があります。代謝には個体差があるため、計算どおりに与えても体重が増えたり減ったりすることがあるからです。

判断の目安として役立つのが、ボディ・コンディション・スコア（BCS）です。肋骨を触ったときに、うっすら骨を感じる程度が理想的な体型とされています。肋骨がまったく触れない場合は太り気味、逆に骨がはっきり浮き出ている場合は痩せすぎです。その場合は、給与量を10％前後調整してみましょう。

また、うんちの状態も重要なサインです。柔らかすぎる場合は食べ過ぎ、硬くてコロコロしている場合は量が足りていない可能性があります。数値だけに頼らず、体型とうんちを確認しながら、その子に合った量に微調整していくことが大切です。

ドッグフードを与える際の注意点

愛犬の食事管理では、給与量を守る以外にも、気をつけたいポイントがいくつかあります。

ドッグフードを与える際は、必ず「総合栄養食」を主食にしましょう。おやつを与えた日は、その分のカロリーを主食から差し引きます。調整せずに続けていると、知らないうちに太っていることも…。

また、太ってきたからといって、ごはんを極端に減らすのは危険です。食事量を極端に減らすと、カロリーだけでなく、体に必要なビタミンやミネラルまで不足してしまいます。

体重管理が必要な場合は、満足感を得やすいダイエット用フードに切り替えたり、かかりつけの獣医師に相談しながら進めると安心です。

そして、犬の食事管理で大切なのは、毎日の量をしっかりと守ることです。キッチンスケールで正確に量ることを習慣にしましょう。

まとめ

犬に与えるごはんの量は、体重だけで決められるものではありません。年齢や活動量、生活環境によって適量は変わります。パッケージの表示は参考程度にとどめ、計算した数値と愛犬の体型や体調を見比べながら調整していくことが大切です。

また、ごはんの量の管理は一度決めたら終わりではありません。成長や老化、運動量の変化に合わせて見直す必要があります。愛犬の健康を守るためにも、しっかりと管理していきましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)