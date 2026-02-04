音楽配信サービス「Amazon Music Unlimited」の料金が2月3日より順次値上げ！プライム会員は月額980→1080円、非会員は月額1080→1180円に
アマゾンジャパンは3日、同社が音楽配信サービス「Amazon Music Unlimited」（追加料金なしで利用できる「Amazon Music HD」を含む）のプライム会員の料金を2026年2月3日（火）より改定するとお知らせしています。なお、既存の利用者は2026年3月10日（火）以降の請求から適用されます。
同社ではAmazon Music Unlimitedの料金をプライム会員については2023年8月に、プライム会員以外の非会員については2023年1月に値上げしていましたので、プライム会員は約1年半ぶり、プライム会員以外は約2年ぶりの値上げとなります。なお、その他のプランでは学生プランが月額580円、ワンデバイスプランが月額480円となっています。
アマゾンジャパンでは有料会員サービス「プライム会員」が無料で利用できる「Amazon Music Prime」の他に最大192kHz／24bitのUltra HD音質や空間オーディオを含む1億曲が聴き放題となる有料のAmazon Music Unlimitedを提供しており、今回、このAmazon Music Unlimitedの個人プランおよびファミリープランの料金がプライム会員および非会員ともに値上げされることが案内されました。なお、Amazon Music Unlimitedの対象曲がすべてシャッフル再生ながら無料で聴ける「Amazon Music Free」も提供されています。
|プラン
|旧価格
|新価格
|Amazon Music Unlimited個人プラン
（プライム会員向けの割引価格）
|月額980円
|月額1,080円
|年額9,800円
|年額10,800円
|Amazon Music Unlimited個人プラン
（プライム会員でない場合）
|月額1,080円
|月額1,180円
|Amazon Music Unlimitedファミリープラン
|月額1,680円
|月額1,980円
|年額16,800円
|年額19,800円
記事執筆：memn0ck
