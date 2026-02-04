旅行の計画を立てるなら、今日がその日です！ANA（全日本空輸）は、2026年2月4日（水）から、国内線航空券が非常にお得になる「ANA SUPER VALUE SALE タイムセール」を開始しました。3月下旬の春休み期間からゴールデンウィークを挟んだ5月中旬までの搭乗分が対象となっており、主要路線を含む国内各線が片道7,000円からという驚きの設定です。特筆すべきは、通常の普通席だけでなく「プレミアムクラス」のタイムセールも同時に実施される点です。ただし、プレミアムクラスの販売はわずか2日間限定となっており、早めの決断が求められます。GW本番（5/2〜5/6）は対象外ですが、その前後の「混雑を避けた賢い旅行」を計画している方にとって、このセールは絶好のチャンスとなるでしょう。

【ANAタイムセール】絶対に逃さないための3箇条

・プレミアムクラス狙いなら2/5（木）中に予約を完結させる

・GW本番（5/2〜5/6）は対象外。その前後を狙って最大効率を狙う

・ウェブ限定販売のため、アプリや公式サイトから即アクセス

最大規模のチャンス！ANA国内線タイムセール概要

ANAが実施する今回のタイムセールは、2026年2月4日（水）から2月8日（日）までの5日間限定で開催されます。対象となる搭乗期間は2026年3月29日（日）から5月18日（月）まで。卒業旅行や入学祝いの旅行、そして新緑の季節のお出かけにぴったりの時期がカバーされています。

ANA国内線タイムセール

運賃は路線や便によりますが、最安値は片道7,000円から。人気の東京（羽田）発着路線でも、那覇線が10,000円〜、札幌（新千歳）線が10,010円〜など、通常期に比べて圧倒的にリーズナブルな設定となっています。Webサイト限定の販売となるため、まずは公式サイトで希望の路線の空席状況を確認することをおすすめします。

【2日間限定】プレミアムクラスのセール、どれくらいお得？

今回の注目ポイントは、普通席だけでなく「ANA SUPER VALUE PREMIUM 28」を対象としたプレミアムクラスのタイムセールです。通常、プレミアムクラスは普通席の数倍の価格になることが多いですが、今回のセールでは普通席に数千円プラスするだけで手が届く路線もあります。こちらの販売期間は2月4日（水）と2月5日（木）のわずか2日間のみ。

プレミアムクラスのタイムセールも実施に

プレミアムクラスでは、専用カウンターでのチェックインやANAラウンジの利用、機内での豪華な食事など、ワンランク上の空の旅を楽しめます。普段はなかなか手が出にくいプレミアムクラスですが、今回のセールを利用すれば、自分へのご褒美旅行や大切な人との記念日旅行を、手の届く価格で実現できるかもしれません。

設定価格は、東京-札幌が28,800円〜、東京-福岡29,800円〜などです。搭乗期間は普通席と同様ですので、早めの予約が鍵となります。食事やラウンジ利用、優先搭乗のメリットを考えると、この2日間に予約する価値は極めて高いと言えるでしょう。

賢く使うためのポイントと注意点、狙い目は？

今回のセールを最大限に活用するためのアドバイスです。

まず注意したいのが、ゴールデンウィークの真っ只中である5月2日から5月6日は「セール対象外」となっている点です。しかし、GW前後の平日は非常に狙い目と言えるでしょう。特に4月の平日などは、観光地も比較的空いているため、ゆったりとした旅行が可能です。さらに現地（沖縄や北海道）のホテル代も安くなる傾向がありますので、混雑を避けた「ゆとりある春旅」を、航空券7,000円から実現できるチャンスです。

また、本セール運賃は「予約後の変更が不可」という制限があります。急な予定変更が予想される場合は注意が必要ですが、既に日程が決まっている方にとっては、これ以上ないコストパフォーマンスを発揮します。人気の便はセール開始直後に埋まってしまう傾向があるため、迷っている間に満席になる前に、第2・第3希望の便まで考えておくとスムーズです。

セール情報のクイックまとめ

今回のセールの重要ポイントをまとめました。

販売期間（普通席）： 2026年2月4日（水）0:00 〜 2月8日（日）23:59

販売期間（プレミアムクラス）： 2026年2月4日（水）0:00 〜 2月5日（木）23:59

搭乗期間： 2026年3月29日（日） 〜 5月18日（月）

※5月2日（金）〜5月6日（火・振休）は対象外

主な運賃例：

東京（羽田）＝沖縄（那覇）：10,000円〜

東京（羽田）＝札幌（新千歳）：10,010円〜

その他、各路線7,000円〜（路線・便による）

対象： ANAウェブサイト限定販売（ANA SUPER VALUE SALE / ANA SUPER VALUE PREMIUM 28 SALE）

注意事項： 予約変更不可。販売座席数には限りがあります。

ANAタイムセールでの主要路線の価格

春の訪れとともに、どこかへ出かけたくなるこの季節。ANAのタイムセールを賢く利用して、いつもより少し贅沢な旅や、遠方への旅行を計画してみてはいかがでしょうか。特にプレミアムクラスのセールは期間が非常に短いため、気になる方は今すぐチェックしてみてください。

