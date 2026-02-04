任天堂は、「ゲームボーイ Nintendo Classics」に『バルーンファイトGB』と『ヨッシーのたまご』を追加した。

【画像】「懐かしすぎる...！」配信される2タイトルのゲーム画面

「ゲームボーイ Nintendo Classics」は「Nintendo Switch Online」に加入することで遊べるサービスだ。

『バルーンファイトGB』は2000年にゲーム書き換えシステム「ニンテンドウパワー」で発売されたゲームボーイカラー用のアクションゲームだ。風船につかまって障害をかわしつつ、風に飛ばされた弟を追う。

『ヨッシーのたまご』は1991年に発売されたゲームボーイ用のアクションパズルゲームだ。画面の下にいるマリオを動かして、上から落ちてくるキャラクターをうまくトレーに振り分け、上下に2つ重ねて消していく。ヨッシーが生まれるとハイスコアになる。

また、『ポケットモンスター』シリーズで知られるゲームフリークが開発に関わっているタイトルとしても知られている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）