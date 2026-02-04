

池松壮亮＆浜辺美波

放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演中の池松壮亮、浜辺美波が３日、大阪・寝屋川市の成田山不動尊で行われた節分祭に登場した。

池松は、大勢の参拝客を前にした豆まきを終え、「秀吉と寧々のゆかりの地である大阪で、浜辺さんと2人一緒に豆をまくことができて、とてもいい思い出になった」と感無量の様子。「今日いただいたパワーを持ち帰り、良いドラマを届けられるよう頑張りたい」と、今後の撮影に向けた意気込みを語った。

一方、ヒロイン・寧々を演じる浜辺美波は、活気あふれる大阪の雰囲気に圧倒された様子。「役名で呼んでいただくことはめったにないので、『寧々さま、頑張って！』という声がとても嬉しかった」とコメント。「ドラマにたくさんの福が入ってくるように思いを込めた」と、作品のさらなる飛躍を願って豆を投じていた。

池松壮亮（藤吉郎役）コメント

こんなに大きな節分祭に参加させていただいて、たくさん福をもらうことができました。秀吉と寧々のゆかりの地・大阪で、浜辺さんと２人で一緒に、着物を着て豆をまくことができて、とてもいい思い出になりました。大勢の方と厄払いができてうれしかったです。きょうたくさんいただいたパワーを持ち帰って、今年一年、良いドラマを届けられるよう頑張りますので、大河ドラマ「豊臣兄弟！」をよろしくお願いいたします！

浜辺美波（寧々役）コメント

大阪の成田山不動尊の節分祭はとても活気があり、元気をいただきました。ドラマの中で大坂城が登場するのはまだ先ですが、秀吉役の池松さんと２人で来られたことは思い出になりました。きょう来ていただいた皆さまからは「『豊臣兄弟！』毎週観ています」や、「寧々さま、頑張って！」と声をかけていただきました。役名で呼んでいただくことはめったにないので、うれしかったです。放送が始まったばかりなので、これからも見ていただきたいという気持ちと、大河ドラマにたくさん福が入って来るように思いを込めて豆をまきました。