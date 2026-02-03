お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が2日深夜放送の日本テレビ「timeleszファミリア」（月曜深夜24・29）に出演し、慶大で同学年だった超人気アイドルを明かす場面があった。

ケムリとお笑いコンビ「バッテリィズ」がゲスト出演し、timeleszのメンバーとともにお気に入りの具材を選んで“最強のサブウェイ”を作る企画に挑戦。

2人でチームを組んでドラフト会議方式で具材を選んでいくが、ケムリは「僕、風磨さんいいですか？」と菊池風磨を指名。「おんなじ慶応なんです。慶応なんですけど僕、同級生で」と明かすと、他のメンバーから“えーっ！”と驚きの声が上がった。

「卒業式で風磨さん見てますから」と目撃談を告白すると菊池は手を叩いて大ウケ。「見てて、すっごい遠くからみんなで“あれが菊池風磨らしいぞ”って」と友人たちと盛り上がったことを明かし、「女の子が集まっちゃって。真ん中に風磨さんがいて『スイミー』みたいになっちゃって」と女子学生に囲まれた菊池の様子を語って盛り上げていた。

菊池は2017年に慶大総合政策学部、ケムリは同法学部をそれぞれ卒業している。