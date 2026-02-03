この記事をまとめると ■ダイハツは軽商用初の量産BEVとしてe-ハイゼットとe-アトレーを全国発売した ■新開発BEVシステムとLFP電池で航続257kmと実用走行性能を両立している ■積載性や室内空間を維持し商用利用と災害対応まで視野に入れる構成だ

軽商用EV普及を加速させる期待のモデル

ダイハツ工業が、軽商用車「ハイゼット カーゴ」「アトレー」をベースとした初の量産バッテリーEV（BEV）、「e-ハイゼット カーゴ」と「e-アトレー」を2月2日から全国一斉に発売した。1957年の軽三輪車「ミゼット」以降、長年にわたり軽商用車を手がけてきたとともに、1960年代より電動化への挑戦も続けてきた同社が、カーボンニュートラル社会の実現に向けたBEV市場へ参入する第一歩となる。

両モデルは、新開発のBEVシステム「e-SMART ELECTRIC」を搭載し、積載性能や使い勝手を維持しながら、軽商用BEVバンでNo.1となる一充電走行距離WLTCモード257kmを実現。月間販売目標は2車種合計で300台となる。

スズキ、ダイハツ、トヨタ自動車の3社の共同開発によるBEVシステム「e-SMART ELECTRIC」は、モーター、インバーター、減速機を一体化したeアクスルを後輪駆動軸上に搭載。大容量36.6kWhの薄型リチウムイオンバッテリーを床下に配置することで、室内スペースを変えることなく電動化を実現した。

やはり注目すべきは、この電動化によって走行性能が大幅に向上した点だろう。走りはじめから余裕のあるトルクを発揮し、適度な回生ブレーキにより電費の向上と運転のしやすさを両立する。後輪駆動軸上に配置したeアクスルにより、多積載時や登坂時でも後輪駆動の高いグリップ力による力強い発進とスムースな加速を実現した。

さらに、薄型大容量バッテリーを床下に配置することで従来のガソリン車よりも低重心となり、操縦安定性が向上。荷崩れなども防止可能となった。BEV専用の骨格補強で車両剛性を高めるとともに、新設計のトレーリングリンク車軸式コイルスプリング（リヤ）などを採用し、乗り心地も向上している。

e-SMART ELECTRICで採用されるのは、安全性の高さから注目されている「リン酸鉄リチウムイオン（LFP）電池」だ。電池容量は36.6kWhと大容量で、一充電走行距離WLTCモード257kmを実現した。エアコンなどで電力消費が増加する夏季や冬季でも、多くの軽商用バンユーザーにとって十分な走行距離を確保できるという。

商用と防災の両面で実用性を高めた

全車標準装備となる外部給電機能も見逃せない。走行時でも使えるAC100Vで最大消費電力の合計が1500W以下の電気製品が使用可能なアクセサリーコンセントを装備。災害時などで電力が必要な時は、車両の走行機能を停止した状態で給電ができる非常時給電システムも搭載される。

さらに、「CHAdeMO（チャデモ）」規格の急速充電インレットを全車に標準装備。急速充電では電欠ランプ点灯から約50分で充電率80%になるため、外出先での買い物時やサービスエリアでの休憩中に素早い充電が可能だ。また急速充電インレットの採用により、「クルマの充電」と「クルマから建物への給電」ができるV2H（Vehicle to Home）の利用も可能となる。

商用バンだけに外せないのが実用性だが、大容量バッテリーや「eアクスル」を床下に最適配置することで、ベース車同等となる軽キャブオーバーバンNo.1となるの積載スペース（4シーター）と最大積載量350kgを維持。使い勝手のよい30個の室内ユースフルナットや、荷室床面の凹凸を無くし荷物が傷つきにくく出し入れのしやすいフラットな空間を実現した。

最新の予防安全機能「スマートアシスト」も搭載される。ステレオカメラの性能を向上させ、より広範囲な検知・認識が可能となったことで、横断中の自転車や、交差点での右折時に対向方向から直進してくる車両、右左折時に対向方向から横断してくる歩行者も認識可能となった。

「e-アトレー」は、ベース車と同等の荷室スペースを最大限活用しながら、仕事にもプライベートにも活用できる乗用モデルとして設定された。ブラック加飾やメッキが特徴的なエクステリア、黒を基調としたインテリアで質感を向上。両側パワースライドドアなど、利便性の高い機能も備わる。

両モデル生産については、ダイハツ九州の大分（中津）第1工場で行われる。同工場で長年取り組んできた軽乗用車と軽商用車に加え、少量多品種の特装車を生産する技術とノウハウを生かし、BEV専用設備を導入することなく、既存ラインを活用してガソリン車の他車種と混流生産を実現したことも大きなトピックだ。

グレード体系についてはいずれもモノグレードとなり、価格は「e-ハイゼット カーゴ」が314万6000円（2シーター、4シーターとも）、「e-アトレー RS」が346万5000円となる。なお、2026年度のCEV補助金適用額については現状では未確定ということだ。