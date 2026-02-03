米データサイト『ファングラフス』は2日（日本時間3日）、今季のMLB30球団の成績予測を公開。ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは、地区優勝確率「94.1%」と圧巻の高評価。ワイルドカード枠を加えたプレーオフ進出確率は「99.1%」と算出された。世界一の最有力候補にも選ばれている。

■西地区2位以下は激戦も……

『ファングラフス』は同日、キャンプイン直前となったMLB30球団の今季成績を算出。ナ・リーグ西地区は、99.6勝予想のドジャースが地区優勝確率「94.1%」で圧倒的な強さを見せるとした。2位以降はジャイアンツとダイヤモンドバックス、パドレスの3球団がいずれも80勝前後を挙げると分析。近年低迷が続くロッキーズは、今季も最下位が指定席になりそうだ。

その他の地区は、東地区がブレーブス、中地区はカブスが地区優勝候補に。ア・リーグでは、東地区ヤンキース、中地区タイガース、西地区はマリナーズが制すると予想された。

また、ワールドシリーズ制覇の確率でもドジャースが「28.4%」で圧倒的トップに。巻き返しを期すブレーブスが、全体2位の10.2%と高い評価を得た。いずれの地区も上位は接戦予想だが、ナ・リーグ西地区だけは完全に「ドジャース1強」と見られている。