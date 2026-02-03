【正しいストレッチ】体が柔らかい女性こそ要注意！ 知っておきたい180度開脚に潜むリスク【世界一すごいストレッチ】

ストレッチのウソ「180度開脚できても役に立たない！」

少し前に体が硬い人でも180度開脚ができるようになれる！というようなブームがありました。そのブームがきっかけでストレッチに関心を持つ人が増えるのはよいことですが、健康面、美容面で得られるメリットはほとんどないのです。それどころか実は注意も必要です。

自力で股関節を外側に開く(=外転させる)ときの可動域の標準的な数値は、左右それぞれ45度、つまり開脚は90度できれば問題ありません。180度となるとその倍ですから、生理的な関節可動域(他力的に動かした際に関節が損傷する直前の可動域)を超えてしまうので、股関節にトラブルが起きる可能性があります。男性よりも骨盤が広く股関節のゆるい女性にとって、開脚は比較的容易であるとはいえ、実際に股関節周囲の靭帯や筋肉などを痛めてしまう方が少なくありません。

下のイラストを見てください。動物の体の動きは基本的に、体を左右に縦切りする矢状面前後に縦切りする前額面、水平に輪切りする水平面のいずれかで行われます。

人の場合、頷く、前かがみになる、歩く、しゃがむ、立ち上がる、階段を上り下りするなど、矢状面における動きがほとんどです。ですから、首や胴体、腕や足などを前後に動かすための柔軟性はとても重要です。

180度開脚は前額面、あるいは水平面の動きですが、私たちは日常生活で体を横に動かす機会はほとんどありません。180度開脚は、バレリーナやプロダンサーなどをイメージさせる憧れのポーズかもしれませんが、そもそも必要のない動きなので、リスクの高いポーズといえます。

体の動きを面でとらえた3Dイメージ。前かがみになる、歩く、しゃがむ、立ち上がるといった日常の動作の大半は、矢状面で行われる。

【出典】『世界一すごいストレッチ』監修：坂詰真二