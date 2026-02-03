【リブート】黒幕は3人組だった？儀堂・一香と組む“もう1人”の正体に迫る衝撃の第3話考察
ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【リブート】第３話ドラマ考察 儀堂・一香と組んでいるもう１人の人物！TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開。ドラマ『リブート』第3話のキーポイントを分析し、主人公・早瀬陸（鈴木亮平）が「儀堂（ぎどう）、一香（いちか）、寺本（てらもと）の3人によって騙されている」とする説を提唱した。
動画ではまず、警察署内で儀堂（リブート後の早瀬）が部下の寺本から「失くしていたロッカーの鍵が見つかった」と声をかけられるシーンに注目。この鍵によって儀堂はロッカー内のパソコンを発見するが、投稿者は「この一連の流れはおかしすぎる」と指摘する。
その理由として、このパソコンのロックを解除するために、幸後一香（戸田恵梨香）が第1話で「儀堂を埋める直前に採っていた指紋」を使用した点を挙げる。投稿者は「あまりにも準備が良すぎる」とし、これは偶然ではなく、初めから計画されていたことだと考察。つまり、寺本がパソコンをロッカーに仕込み、絶妙なタイミングで儀堂に鍵を渡したというのだ。
このことから、投稿者は「儀堂と一香が組んでいて、早瀬陸を巻き込んだだけでなく、部下の寺本もそれに関わっている可能性がある」と結論付けた。さらに、木更津の運送会社で早瀬陸にそっくりな男が働いているという目撃情報にも触れ、「もともとの儀堂は早瀬陸と入れ替わって、今も生きているのではないか」という可能性も示唆した。
動画では、早瀬の妻・夏海（山口紗弥加）にまつわる謎にも言及。夏海が公認会計士の資格を持っていたことや、彼女の母親が事故で亡くなっている過去が明かされた。投稿者は、監察官・真北（伊藤英明）の妻が起こしたひき逃げ事故と、夏海の母親の事故との間に何らかの関連があるのではないかと推測し、今後の展開の鍵を握るポイントだと述べた。
