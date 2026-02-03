この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師が伝授！生後2ヶ月の「母乳育児」で悩まないためのミルク量の調整法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネルで「【母乳育児】生後２ヶ月の授乳指導 助産師HISAKOバージョン」と題した動画を公開。生後2ヶ月の赤ちゃんの母乳育児におけるミルクの補足方法について、画一的な正解はなく、赤ちゃんとママ一人ひとりの状態に合わせた試行錯誤が重要であることを、具体的な実例をもとに解説した。



HISAKOさんは冒頭で、母乳育児は算数のように「1+1=2」という決まった答えがあるわけではないと指摘。ママと赤ちゃんの状況、生まれたときの状況など、すべてが一人ひとり違うため、助産師によって指導内容が異なることもあると説明した。そのため、母乳育児の指導は常に「ああかな？こうかな？」と模索しながら、修正を重ねていくものだという。



動画では、出生体重2816gの赤ちゃんの生後2ヶ月までの具体的な事例を紹介。退院後、授乳のたびにミルクを40～60ml足していたところ、生後16日目の時点で1日平均43gと順調な体重増加が見られた。しかし、1ヶ月と9日目の時点で搾乳量が90mlあることが分かり、母乳だけでやってみることに。その結果、1週間後の体重測定では1日の平均増加量がわずか7gにまで落ち込んでしまったという。



慌てて毎回の授乳後にミルクを80ml足すようにしたところ、今度は1週間で1日平均59g増と、体重が増えすぎてしまった。こうした試行錯誤の末、生後2ヶ月と8日の時点では、授乳間隔を2時間ごとと短くし、ミルクは母乳の分泌量が減りやすい夕方から夜にかけて1日1回60～80mlに調整することで、1日平均27g増と理想的な体重増加に落ち着いたそうだ。



この事例からHISAKOさんは、体重の数字だけで一喜一憂するのではなく、おしっこの回数（1日6回以上が目安）やうんちの状態、赤ちゃんの機嫌などを総合的に見ることが重要だと語った。母乳育児には決まった正解がないからこそ、赤ちゃんの状態をよく観察し、専門家のアドバイスも参考にしながら、親子に合った方法を柔軟に見つけていくことが大切だろう。