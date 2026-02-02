知らなきゃ損！まいばすけっとで最大22%お得になる裏ワザ、達人が明かす4つの節約術
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「イオン大好き わしっし夫婦の株主優待・特典攻略」が、「【知らなきゃ損】まいばすけっとで最大22％お得な裏技【オーナーズカード・iAEON・WAON】」と題した動画を公開。イオン系列の都市型小型スーパー「まいばすけっと」で、買い物がさらにお得になる4つの方法を紹介した。
動画で紹介されたのは、「iAEONアプリクーポン」「まいばすポイント」「お得な日」「株主優待」の4つの方法だ。わしっし氏は、これらを賢く活用することで、日々の買い物をより節約できると説明する。
まず「iAEONアプリクーポン」は、アプリ内で配布されるクーポンを利用する方法だ。氏は、よく行く店舗をお気に入りに登録しておけば、対象商品の購入で約10%相当のポイントが付与されるクーポンが利用できると解説した。
次に「まいばすポイント」は、首都圏のまいばすけっと限定で付与されるポイント制度である。対象商品を購入するとWAON POINTが付与される仕組みで、こちらも商品によっては約10%のポイント還元が受けられるという。
3つ目の「お得な日」については、毎月10日がWAON POINTの付与率が通常の10倍（5%還元）になる最もお得な日だと指摘。さらに、毎月20日と30日もポイントが5倍（2.5%還元）になるため、これらの日を狙って買い物をするのがおすすめだと語った。
最後に「株主優待」として、「イオンオーナーズカード」と「株主様ご優待券」の2種類が紹介された。オーナーズカードは、保有株数に応じて買い物金額の3～7%がキャッシュバックされる制度。一方、株主様ご優待券は、買い物金額1,000円ごとに1枚利用でき、100円が割り引かれる。これは実質10%引きに相当し、オーナーズカードとの併用も可能だという。
わしっし氏は、これらの方法を組み合わせることで、割引・還元率を最大化できると強調。例えば、毎月10日に株主優待を利用した場合、「5%のポイント付与」「最大7%のキャッシュバック」「10%割引」を組み合わせることで、最大22%もお得に買い物ができる計算になると締めくくった。これらの方法を賢く活用し、日々の買い物をさらにお得にしてみてはいかがだろうか。
動画で紹介されたのは、「iAEONアプリクーポン」「まいばすポイント」「お得な日」「株主優待」の4つの方法だ。わしっし氏は、これらを賢く活用することで、日々の買い物をより節約できると説明する。
まず「iAEONアプリクーポン」は、アプリ内で配布されるクーポンを利用する方法だ。氏は、よく行く店舗をお気に入りに登録しておけば、対象商品の購入で約10%相当のポイントが付与されるクーポンが利用できると解説した。
次に「まいばすポイント」は、首都圏のまいばすけっと限定で付与されるポイント制度である。対象商品を購入するとWAON POINTが付与される仕組みで、こちらも商品によっては約10%のポイント還元が受けられるという。
3つ目の「お得な日」については、毎月10日がWAON POINTの付与率が通常の10倍（5%還元）になる最もお得な日だと指摘。さらに、毎月20日と30日もポイントが5倍（2.5%還元）になるため、これらの日を狙って買い物をするのがおすすめだと語った。
最後に「株主優待」として、「イオンオーナーズカード」と「株主様ご優待券」の2種類が紹介された。オーナーズカードは、保有株数に応じて買い物金額の3～7%がキャッシュバックされる制度。一方、株主様ご優待券は、買い物金額1,000円ごとに1枚利用でき、100円が割り引かれる。これは実質10%引きに相当し、オーナーズカードとの併用も可能だという。
わしっし氏は、これらの方法を組み合わせることで、割引・還元率を最大化できると強調。例えば、毎月10日に株主優待を利用した場合、「5%のポイント付与」「最大7%のキャッシュバック」「10%割引」を組み合わせることで、最大22%もお得に買い物ができる計算になると締めくくった。これらの方法を賢く活用し、日々の買い物をさらにお得にしてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
【イオン株主必見】iAEONが2026年4月に大幅アップデート！株主優待の今後は？
知らなきゃ損！イオンシネマは1000円で観られる？映画をお得に楽しむ4つの裏ワザ
WAONポイント統合、何が変わる？ 「WAONポイント」と「WAON POINT」の違いと今後の注意点を解説
チャンネル情報
夫婦で運営する「イオングループ優待・特典攻略系」チャンネルです。イオンの株主優待（オーナーズカード）やイオンカード、アプリ、AEON Pay／WAONなどを“お得に活用する”ことに特化して、制度のポイントや使い分けを解説しています。実際に試してよかった方法・注意点・失敗談まで含めてお届けするのでぜひ参考にしてください。