この日、飼い主さんご家族と散歩に出かけたちくわくん。雪の散歩は初めてということで、大はしゃぎのちくわくんが起こした『まさかのハプニング』が、微笑ましすぎると反響を呼びました。

嬉しそうなちくわくんだけでなく、リードを離さなかったお兄ちゃんの姿も「偉い」と評判で、2万回以上再生されています。

初めての雪の散歩にウキウキ

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『n.chikuwa_0407』へ投稿された、柴犬の「ちくわくん」の様子です。北陸に待ち望んだ雪が積もり、この日はちくわくんにとって初めての雪の散歩だったのだそう。

お兄ちゃんにリードを持ってもらって、飼い主さんご家族と順調に雪の中を歩いていたちくわくんでしたが、ここで思わぬハプニングが。隣を歩いていたのに、急に雪深い方へと進み始めてしまったのだとか。

転んでも離さなかったお兄ちゃん

どんどん斜面を降りていくちくわくんに気付き、慌ててリードを引っ張るお兄ちゃんでしたが、勢いは止まらず。体重45kgのお兄ちゃんはグイグイ引っ張られて、バランスを崩して転んでしまう羽目に。

転んだお兄ちゃんに構うことなく更に進むちくわくんでしたが、お兄ちゃんは雪まみれになりながらも決してリードは離しませんでした。その後体勢を立て直し、雪の散歩を再開できたのだそうです。

元気に成長中！

初めての雪の散歩を経験したちくわくんですが、その他にも苦手なハーネスをつけての散歩や、雨の日にはカッパを着て出かけてみるなど、いろいろなことを経験して覚えている最中なのだそう。

またそれ以外にも、根気強く教えた成果が出ておすわりや待て、お手ができるようにもなったのだとか。これからも飼い主さんご家族と一緒にさまざまな経験をして、どんどん成長していくちくわくんを見守っていきたいです。

この投稿へは「転んでもリードを離さないお兄ちゃん偉い」「分かる分かる」「ウチは、柴2頭なので、結構引っ張られます」など、雪の中の散歩にはしゃぐちくわくんと、引っ張られてもリードを絶対に離さなかったお兄ちゃんの頑張る姿に魅了された視聴者から、コメントと400件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『n.chikuwa_0407』では、お散歩が大好きだという7人家族の末っ子「ちくわくん」と飼い主ご家族との、ほのぼのとした日常の様子や成長の記録が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「n.chikuwa_0407」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。