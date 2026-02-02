「巨人春季キャンプ」（１日、宮崎）

巨人の松本剛外野手（３２）が充実感たっぷりにキャンプ初日を終えた。憧れだった巨人のユニホームに袖を通し、「すごく新鮮な感じで、モチベーションも高く１日を過ごせたかな」と笑顔。量を求める宮崎キャンプに気合はみなぎった。

初日から練習量を確保し、全体練習後も室内練習場でバットを振り込んだ。キャンプのテーマは「メリハリ」。後半には実戦が入ってくることも見据えながら、「準備する段階にも入っていかないといけないけど、最初はある程度の量をこなしたい。体も疲れさせていいと思っているので」と言う。宮崎では「量」を重視し、新天地で戦う基盤を作っていきたい。

ＦＡ戦士だが、そこに慢心はない。キャンプ前には阿部監督から「お互いにチームメートを高め合う競争をしよう」とゲキも飛んだ。「もちろんみんなレギュラーを狙ってきているので、その競争にしっかり勝ち抜いてレギュラーで１年間出られるように」。子どもの頃から憧れた巨人に入るだけでは終わらせない。競争に勝ち抜く覚悟はすでにできている。