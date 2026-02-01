ホーネッツが約10年ぶりの6連勝…司令塔ボールはNBA史上5人目の快記録

2月1日（現地時間1月31日、日付は以下同）。シャーロット・ホーネッツは、ホームのスペクトラム・センターでサンアントニオ・スパーズを111－106で下し、2016年3月の7連勝以来、約10年ぶりの6連勝を飾った。

この試合を終えて、ホーネッツはイースタン・カンファレンス11位の22勝28敗も、1月だけで見ればリーグ全体で5位の11勝6敗の好成績をマーク。

スパーズ戦では、ブランドン・ミラーがゲームハイの26得点に8リバウンド、コリン・セクストンが21得点3アシスト、ラメロ・ボールが16得点8リバウンド8アシスト、マイルズ・ブリッジズが14得点6リバウンド2スティール、コン・カニップルが13得点6リバウンド4アシスト、ムサ・ディアバテが12得点10リバウンド6アシスト2ブロックを残した。

2021年の新人王で、ホーネッツ在籍6年目のボールは、30日のダラス・マーベリックス戦を終えた時点で、レギュラーシーズン通算270試合へ出場してキャリア平均20.8得点5.8リバウンド7.4アシストを記録。計5603得点、1564リバウンド、2006アシストを残している。

キャリア最初の300試合を終えた時点で、計5000得点、1500リバウンド、2000アシストをクリアしたのはNBA史上5人しかいない。24歳の司令塔ボールは、アービン“マジック”ジョンソン（元ロサンゼルス・レイカーズ）、ウォルト・フレイジャー（元ニューヨーク・ニックスほか）、オスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか）、ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）に次ぐエリートクラブ入りを果たした。



【動画】スパーズ対ホーネッツ戦のハイライト！





