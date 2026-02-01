【ビリンゲン（独）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプは３１日、ドイツのビリンゲンで女子個人第２３戦（ＨＳ１４７メートル、Ｋ点１３０メートル）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の丸山希（北野建設）が１３７メートル、１３１メートル５０を飛び、合計２１７・８点で３位に入った。

同代表の高梨沙羅（クラレ）は１２位。アイリンマリア・クバンダル（ノルウェー）が２３５・７点で今季初優勝を飾った。

「すごくうれしい」

丸山にとってビリンゲンは、３シーズン前に初めてＷ杯の個人戦で表彰台に立った特別な地。「またこうして立てて、すごくうれしい」。３年ぶりに戻った台の上で笑顔を見せた。

１回目、風が舞う中、１３７メートルの好飛躍で大観衆を沸かせた。２回目は同じゲートから飛距離こそ落としたものの、「助走で（力の伝わりが）薄かった１回目から修正できた」と納得の３位だった。

３年前は１位の伊藤有希（土屋ホーム）、３位の高梨と日本勢で表彰台を独占。ただ、そのシーズン後は遠ざかった。「その時の思いが忘れられなかった」。壁にぶつかりながら、今季６勝と一気に成長した丸山の原点でもある。

「ちょっとずつではあるけど、この積み重ねが自信になる」。ジャンプの状態も良好。初の五輪へ、丸山が順調に向かっている。（福井浩介）