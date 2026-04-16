日産が新型スカイラインのティザー公開。伝統の「S」復活にファンから期待と切望の声日産は2026年4月14日、長期ビジョンの発表に合わせて次期「スカイライン」のティザー画像を世界初公開しました。12年という異例のロングライフを続ける現行モデルから、ついに次世代へとバトンが渡されようとしています。【画像】超カッコイイ！ これが「新型スカイライン」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）歴代モデルへのオマージュが色