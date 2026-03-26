〈《京都・小6男児行方不明》安達結希くんの両親の言動、周辺住民の目撃談、同級生保護者の証言…名古屋主婦殺害、西東京4人母子心中“未解決事件”の裏側〉から続く京都府南丹市園部町で行方不明になっていた安達結希くん（11）。遺体発見からわずか3日で死体遺棄の容疑で逮捕されたのは、義父の安達優季容疑者（37）だった。【画像】逮捕された義父・安達優季容疑者行方不明になっていた安達結希くん（京都府警提供）逮捕さ