“投手専念”で迎える今季3度目の先発マウンド【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス） ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地で行われるメッツ戦に先発登板する。打者としては出場せず投手に専念。試合前、デーブ・ロバーツ監督は“二刀流”を回避したことについて言及。13日（同14日）のメッツ戦で、右肩付近に受けた死球が判断のきっかけになったことを明かした。ロバーツ監督は大谷