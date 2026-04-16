ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が１６日に放送され、ポイントを集めて活用する通称「ポイ活」について特集した。番組では出演者らがそれぞれの「ポイ活」についてトークが発展。櫻坂４６の松田里奈は「カードを出してポイントは集めているが、うまく活用できているかは自信がない。ためているだけです」と明かした。同局の江藤愛アナウンサーは「好きな鍋のサイトがあるのですが、毎日そのアプ