Firefox向けに提供されている約8万4000個の拡張機能をほぼ全てインストールし分析や統計をした結果をソフトウェア開発者のジャック・キャブ氏が公開しています。Installing every* Firefox extensionhttps://jack.cab/blog/every-firefox-extensionキャブ氏はFirefox ADD-ONSストアをスクレイピングし、テーマや言語パックを除いた拡張機能をリスト化しました。非公開や古いものなど使用不可のものを除くと、拡張機能は全部で約8万