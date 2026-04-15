ジャスティン・トルドー元カナダ首相との交際が伝えられるケイティ・ペリーが、映画『MEG ザ・モンスター』や『ジョン・ウィック：チャプター2』などに出演するルビー・ローズから、「性的暴行」を受けたと告発された。【写真】2014年グラミー賞で胸元の開いたドレスを着ていたアナ・ケンドリックケイティに胸を触られたとコメントユースカルチャー・プラットフォーム「Complex」によると、ケイティが、コーチェラでヘッドラ