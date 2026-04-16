京都府南丹市で行方不明となっていた男児の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、父親が遺体を複数か所に移動させ、遺棄した疑いであることが分かりました。中継です。警察は午前10時に、南丹警察署に捜査本部を設置し、事件の全容解明を進める方針です。京都府警・井上正己捜査第一課長「南丹市園部町における男子児童死体遺棄被疑事件捜査本部を設置の上、本件の全容解明を図ることにいたしました」死体遺棄の疑いで逮捕