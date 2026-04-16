パキスタンのシャリフ首相（ゲッティ＝共同）【カイロ共同】パキスタンのシャリフ首相は15日、訪問先のサウジアラビアで同国の実権を握るムハンマド皇太子と会談した。パキスタンが仲介する米国とイランの戦闘終結に向けた協議に関し、意見交換したとみられる。パキスタン外務省によると、シャリフ氏とダール副首相兼外相は18日までの日程でカタール、トルコも訪問する。一方、カタール首長府は15日、タミム首長とトランプ米大