1月28日、YOASOBIのAyaseが自身のXを更新。東京藝術大学でおこなわれた卒業・修了作品展を、ikuraとともに見に行ったことを報告した。

《藝大卒展めっちゃ良かった！》

こうつづったAyaseは、かねて親交の深いボカロP・ツミキとikuraとの3ショットを公開。マスクをしていても笑顔とわかるikuraは、iPhoneのスマホケースを持った左手を高くかかげていた。Xでは、このスマホケースに貼られたステッカーに注目するファンが続出している。

《DREAMERSのステッカー貼ってるの尊すぎぃ》

《りらちゃんのスマホにAyaseさんのDREAMERSのステッカー貼ってあるの愛感じる》

《りらちゃんスマホにDREAMERSのAyaseさん貼ってるの愛すぎる》

DREAMERSとは、人気ボカロPのAyase、syudou、すりぃ、ツミキの4人が集まったユニットだ。ikuraがスマホに貼っていたのは、同ユニットの公式グッズで、Ayaseをモチーフとしたキャラクターのステッカーだった。YOASOBIをよく知るファンからは、いまなお変わらない2人の絆を喜ぶ人が多かったようだ。

ファンの喜びの裏には、この頃2人に“不仲説”がつきまとっていたことも関係しているのかもしれない。

「YOASOBIはいまも活発に音楽活動をおこなっているのですが、最近はテレビ番組などでの露出機会が減ってきていました。一方で、ikuraさんのソロ活動の比重が大きくなり、ikuraさんだけの姿を見かけることが増えてきたんです。

2025年の『NHK紅白歌合戦』には、幾田りら名義で初出場。細田守監督の映画『竜とそばかすの姫』で声優を務めたり、ドラマ『パリピ孔明』に出演したりと、活躍の場を広げています。ikuraさんがソロで露出する機会が増えるにつれ、Ayaseさんとの関係性を気にする声も出てきており、一部では“不仲説”まで飛び出していたんです。

しかし、そうした反応を気にしていたのか、1月21日、ikuraさんは自身のXで《あやせとのんでる》と投稿。Ayaseさんも《リラが酔ってる》と同タイミングで投稿し、仲の良い様子を見せていました。ikuraさんがAyaseさんのステッカーを貼っていて、そうした写真をアップしたのも、2人の関係性は変わっていないという、YOASOBIなりのメッセージなのかもしれません」（同上）

2人の絆が再確認されたこの投稿。次はどんな楽曲を作ってくれるのか。