2026年2月10日をもって

メルセデス・ベンツ日本は、2026年2月10日をもって、羽田空港第2ターミナルの地下1階にあった店舗「The Minatoya Lounge」の営業を終了すると公式サイトで発表しました。この店舗は、「日本行列ができると称された伝説のそば店」のメニューを食べられるということで知られていました。

【写真】えっ…これが羽田空港で食べられた「伝説のそば」全貌です

「The Minatoya Lounge」で提供されていたのは、東京・虎ノ門で存在していた伝説のそば店「港屋」の看板メニュー「冷たい肉そば」。これは豚肉とネギ、刻み海苔、ゴマがドッサリと乗ったそばに、これを、ラー油入りのピリ辛な付けダレにつけて食べるというものでした。

このほか同施設では、オリジナルの「金太郎メンチカツ」や「そばつゆ仕込みのからあげ」なども提供されていました。

メルセデス・ベンツ日本は「これまでのご愛顧誠にありがとうございました」と投稿。このほか2026年1月31日には、同施設に隣接する「Mercedes me Haneda Airport ギャラリースペース」も閉店。一方で、これも隣接するドーナツ店「Krispy Kreme DOUGHNUTS」は継続して営業するとしています。