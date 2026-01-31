宮浦健人が吉本興業とマネジメント契約

日本バレーボール界に舞い込んだ一報に反響が広がっている。男子日本代表の26歳オポジット宮浦健人（ウルフドッグス名古屋）に関する突然の発表が「意外すぎる」「露出増える？」などと、ファンの注目を集めた。

パリ五輪にも出場するなど、日本男子で期待されるオポジットの宮浦。バレーファンの間で話題となったのが、30日に発表されたマネジメント契約だ。

吉本興業グループの株式会社よしもとスポーツからマネジメント契約の締結が発表された。「競技に集中できる環境づくりを行うとともに、オフシーズンを主としたメディア出演、SNS発信などを全面的にサポートしていきます」としている。

吉本興業は有名芸人・タレントを抱える老舗の芸能事務所。ネット上のバレーファンからは驚きの声が漏れ「宮浦が吉本に……」「意外すぎる」「宮浦くん吉本契約したってことは露出増える？」といった反応が寄せられた。

男子バレー選手では東京、パリ五輪に出場した大塚達宣（パワーバレー・ミラノ）も吉本興業とマネジメント契約。宮浦は同社を通じて「吉本興業には先輩アスリートも多数在籍されており、大変心強いと感じています。今回のご縁を機に、より一層バレーボールに集中して取り組み、バレーボール以外の活動の幅も広げていけたら嬉しいです」とコメントしている。



（THE ANSWER編集部）