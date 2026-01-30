PK shampooが、自主企画2マンシリーズ＜FIRE WALL Vol.3＞出演アーティストとして、4月5日の京都KBSホール公演にKOTORI、4月23⽇の川崎CLUB CITTA’公演にDOESが出演することを発表した。

この「FIRE WALL」は、PK shampooが2マンライブを行う趣旨で立ち上げたライブイベント。2022年の＜FIRE WALL Vol.1＞では名古屋公演にa flood of circle、東京公演にドミコが出演。2024年＜FIRE WALL Vol.2＞では大阪公演にchelmico、東京公演に小山田壮平（band set）が出演した。今回＜FIRE WALL Vol.3＞は2年ぶりの開催となる。なお、チケットは現在一般発売中だ。

◆ ◆ ◆

◾️ヤマトパンクス（Vo, G）コメント

自分の中のどういった要因が他人のそういった興味を掻き立てるのかよく分からないが、折に触れては“あなたは将来的にどうなっていきたいんですか？”と尋ねられる機会の多い生活を送っている。回答の細かい部分はその時々によって微妙に違っていたりするものの、概ね“誰にも似てない人になりたいです”と答えることが多いように思う。今度はどんな曲を出す？どんなプロモーションをする？イベントを組むなら、どんなイベントにしたい？……そうですねえ、とりあえず他と似てないものがいいですねえ────メンバー、スタッフは毎度頭を悩ませている。開き直るわけじゃないが、俺だって悩んでいる。似てないだけじゃなくて、ちゃんと面白くないと意味がないしなあ。面白くて、他と似てないイベント……そんなものは、世の中にそうめったにあるものじゃない。だから、もしそんなイベントを見かけたら迷わずにチケットを買っておくことをおすすめする。購入を強制できるなら強制したいところだが、中々それはできないので渋々おすすめしている形だ。本当はおすすめなどしたくない。悔しい。いつか絶対、全員に強制させてみせる。逆らったやつは全員死刑だ！！！！死刑死刑死刑死刑死刑死刑教育教育教育教育教育教育教育教育教育！！！！！うおおおおおおおおガールズバー行きてええええええええ！！！！！！！！！

◆ ◆ ◆

◾️＜FIRE WALL Vol.3＞ 2026年

4⽉5⽇（⽇）京都KBSホール17:00 / 18:00

出演：KOTORI / PK shampoo

問合せ：GREENS 06-6882-1224（平日12〜18時） 4⽉23⽇（⽊）川崎CLUB CITTA’ 18:00 / 19:00

出演：DOES / PK shampoo

問合せ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077（平日12〜18時） 企画/制作：From World Wide Web.

料⾦：オールスタンディング(整理番号順⼊場) \5,000（消費税込・別途ドリンク代必要）

年齢制限：未就学児は保護者同伴無料 ▼チケット一般発売中

https://w.pia.jp/t/pkshampoo-firewall/