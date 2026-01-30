無理なくサウナで「やせ体質」をつくるための《シンプルな答え》…新陳代謝を高め、冷えや便秘にアプローチ

サウナは身体にどのように影響するか、諸説ある。自分が心地よいのが一番だが、どのようにしてサウナを利用すれば有効か、今一度見つめ直しつつ、サウナを安全に楽しむ“意識づくり”ができれば理想的だ。人それぞれ体質が違い、その時々で体調も違う――だからこそ基礎知識を学びたい。

「楽してやせたい」とサウナにダイエット効果を期待する人は多い。しかし、サウナに入るだけでは当然、瘦せることはできない。ただし、入浴の継続で“やせ体質”を目指すことはできる。

【前編記事】『心筋梗塞、脳梗塞待ったなし「サウナで水を飲まない」ことが引き起こす“最悪の事態”』よりつづく。

※本記事はMETOS監修『METOSが教える! 悩み別サウナの入り方 最高に仕上がるサウナの法則』から抜粋・編集したものです。

「汗をかいて体重を落とす」はデメリットだらけ

ダイエット目的でサウナ利用を考える人は一定数いると考えられます。しかし、サウナに入浴するだけでやせられるかというと、結論としては、「やせる可能性は低い」といえるでしょう。

単純に「体重を0.5キログラム落としたい」などということであれば、汗をかいたぶん体重が減ることを考えると「できなくはない」といえる。しかし、水分を摂取することなくサウナに入浴することには危険が伴う。

当然「とにかく汗をかいて体重を落とすこと」は絶対に避けるべきということだ。そもそも、仮に汗をかくことによって体重を落とせたとしても、体重が落ちたぶんだけの水分を摂取すると、簡単に元に戻ってしまうので、そのダイエットはほとんど意味がないと考えられます。

しかも、人の身体の55〜60％は水分が占めています。汗をかいて、身体の水分の割合がこれを下回っている状態は健康であるとはいえません。

また、体重計では理想の数字を達成できていたとしても、肌や髪は水分不足でパサつき、血液はドロドロの状態に。美容の観点からしても、健康の観点からしても、やはりマイナスでしかありません。

定期的なサウナ＝「1週間に1回」がおすすめ

では、サウナを利用することで“健康的に”やせるにはどうすればいいかというと、まず大切なことは、「定期的なサウナ入浴を続けること」です。

1週間に1回、あるいは隔週くらいの頻度でサウナに入浴し続けることによって、新陳代謝が高まり、冷えや便秘の改善も目指せます。結果的にダイエットに対してもアプローチできることになります。

もうひとつ大切なことは、サウナ入浴の習慣をつけると同時に、生活全般を見直すことです。せっかくサウナに通って新陳代謝を上げたとしても、これまでと同様か、もしくはそれ以上にたくさん食べているようでは、ぜい肉が落ちることなど期待できません。

また、運動不足で身体がなまっているなら、軽いストレッチや散歩を習慣化を。寝不足で常に疲れが溜まっているなら、寝る前のスマホをやめて早寝を心がけたりするなどで、健康状態の向上に努めることも大切です。

【こちらも読む】『失神、痛風、急性腎不全…健康を損ねる「サウナのNG行為」一覧〈正しい「ととのい」で心筋梗塞、うつ病、認知症のリスク大幅減〉〈高齢、持病持ちでも楽しむ方法〉』

【こちらも読む】失神、痛風、急性腎不全…健康を損ねる「サウナのNG行為」一覧〈正しい「ととのい」で心筋梗塞、うつ病、認知症のリスク大幅減〉〈高齢、持病持ちでも楽しむ方法〉