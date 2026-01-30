¡Ö»ä¤Î¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¡½¡½¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤Î¡È°úÂàÊóÆ»¡É¤ò¤·¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹ÃÏ¸µ»æµ¼Ô¤Ï°ÛÎã¤Î¼Õºá¡¡¡ÖÊ£»¨¡×¤È¤µ¤ì¤ëº£¸å¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡©
¡¡À¤´Ö¤Î¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÊóÆ»¤À¤Ã¤¿¡£µî¤ë1·î24Æü¤Ëµå³¦¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Î¡Èº£¸å¡É¤ò½ä¤ë¤½¤ì¤À¡£
¡¡¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÃÏ¸µ»æ¡ØSan Diego Union Tribune¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿°ìÊó¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¼«¿È2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢Íè¤ë2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÁ´µÙ¤¬·èÄê¡£Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿²á¹ó¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Æ±»æ¤Ï»Ä¤ë3Ç¯Áí³Û4300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó67²¯9400Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤òÊü´þ¤·¡¢¡Ö°úÂà¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾×·âÅª¤Ê¡Ö°úÂà¡×¤ÎÊ¸»ú¤ËSNS¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ïº®Íð¡£¤½¤Î¹ÔÊý¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÇÈÌæ¤òÀ¸¤ó¤À¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ò¤Ô¤·¤ã¤ê¤ÈÉõ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ç¤â¤Ê¤¤¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤ËX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÏºòÇ¯¤«¤é·ÀÌóÇË´þ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°úÂà¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸øÉ½¤·¤¿39ºÐ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤ä¤êÈ´¤¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë»î¹ç¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¨¤Ð¤Þ¤¿°ì¤«¤é¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£µåÃÄ¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê²ñ¤È¤Î¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢ºÆµ¯¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤¹¤ë°Õ¸þ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»öÂÖ¤Î¼ý½¦¤¬¿Þ¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡Ö°úÂà¡×¤òÅÁ¤¨¤¿¡ØSan Diego Union Tribune¡Ù¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥¨¡¼¥·¡¼µ¼Ô¤â°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ëÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¡ØSan Diego Sports 760 radio¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö°úÂà¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤Î¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤Î½ªßá¤¬É¬¤º¤·¤âË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åËÜ¿Í¤Î¤ß¤¬²¼¤»¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡½¡½¡£¤½¤Î°Õ¸þ¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊª»ö¤Ï±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£µå³¦¤Î·ÀÌó»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ëµ¼Ô¤Ï¡¢ÊÆÌîµåÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØFoul Territory¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÏÃ¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¡Èº£¸å¡É¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤À¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¶âÁ¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Ë¤â¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍýÍ³¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿ºÝ¤Ë¤½¤Î´ü´Ö¤ÎÇ¯Êð¤òÊü´þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï·ÀÌó¤¬3Ç¯¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¤ÏÉª¤ò¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÁª¼ê²ñ¤â¡Ø¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£²¿¤¬¸ò¾Ä¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¸½¾õ¤Ï¡¢¡ØËÍ¤Ï°úÂà¤¹¤ë¤«¤é¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ï¤ª¶â¤òÊÖ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£´ÊÃ±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î·èÄê¤¬¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î½ª·ë¤Ï¤Þ¤À±ó¤¤¡£ËÜ¿Í¤ÈÁª¼ê²ñ¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤³¤³¤«¤éÊª»ö¤¬¤É¤¦¿Ê¤à¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â27Ç¯¤ËÉü³è¤ò¿ë¤²¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î»Ñ¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£