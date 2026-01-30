「村上は期待されている」

メジャーリーグ挑戦元年となる2026年は、村上宗隆（25）にとって「野球人生の分岐点」のシーズンとなりそうだ。

村上は2年総額3400万ドル（約53億1700万円）でシカゴ・ホワイトソックスと契約した。当初は1億ドル（約154億4000万円）以上の大型契約も予想されていたが、同時期に米球界と契約した今井達也（27＝3年総額5400万ドル／約84億4600万円）、岡本和真（29＝4年総額6000万ドル／約93億8500万円）と比べても、年平均がもっとも低いのは村上だ。

「まだ25歳の若さで、NPB通算246本の本塁打を放った実績は評価されていましたが、『不安定さ』も秘めていました。三冠王を獲った翌23年からの3シーズンで三振率が僅かながら上がっています。28.1%から29.5%に。メジャーリーグに来れば150以上の三振を記録するのではないかと懸念されていました」（現地記者）

しかし、東京ヤクルトの大先輩にあたる古田敦也氏（60）はドジャースの正三塁手であるマックス・マンシー（35）が村上よりも低い単年1000万ドル（約15億3000万円）で契約したことを指し、「村上は期待されている」と訴えていた。前出の現地記者もシカゴの野球ファンが歓迎ムードであることを話していた。

クリス・ゲッツGM（左）と入団会見にのぞむ村上

「ホワイトソックスは、村上の打撃フォームの改造も兼ねた育成プランがあることを明かしています。とはいえ、悠長なことは言っていられません。1年目から結果を出す必要があります」（前出・同）

村上の指導役となるのが、今季から打撃コーチに迎えられたデレク・ショーモン氏（35）。前職はマーリンズのアシスタント打撃コーチで、伸び悩んでいた中堅選手を覚醒させたこともあるという。球団専門メディア「Sox Machine」によるインタビューでは、

「ムネ（村上）獲得の第一報は（球団からの）電話で知った。何かの作業をしていたが、すぐに手を止めて少し時間を取り、その知らせを喜んだよ」

と笑っていたが、村上への期待を聞かれると、冷静にこう答えていた。

「トリプルAの選手がメジャーリーグに上がるのと変わらないよ。彼を過大評価したり、強調しすぎたりすることもしない。どんな選手にも調整期間が必要だから」

NPBの3冠王も、レベルの高いメジャーリーグ投手との対戦には苦労するというわけだ。

あの選手に似ているフォーム

育成に定評のあるショーモンコーチの指導法だが、「a cat-and-mouse game」が口癖だという。猫とネズミの追いかけっこ、いつまでも終わらないイタチごっこの意味だが、それが打撃練習のあるべき姿だと選手たちに訴えてきた。

「誰にでもいずれは弱点を暴かれ、そこを突かれるときが来る。相手投手たちは十分に情報を集め、研究してくる。次はこちらがそれを克服する。その繰り返しだ」

昨日できたことが今日になってできなくなることもある。だったら、また練習するしかない。年齢によって課題も変わってくる。そうなればまた新しいドリルに取り組むしかない。引退するまで繰り返す。選手たちにそう教えてきたそうだ。

「技術的な指導もしますが、至ってシンプルです。『ボール球を振るな』です」（前出・同）

また、ショーモンコーチは村上の長所と育成プランについても語っていた。

「ムネには打撃の才能が確かに備わっている。あれだけの水準のパワーを発揮し、ひと振りで長打を生み出せる選手には、多少の空振りも許容される。ムネがボールを捉えるようになれば、長打は量産されると考えている。そもそも彼はあの家のような小さな白い物体（ホームベース）に近づいてどっしりと構え、ボールに触れるだけで得点を生み出すような選手だ。我々の目標は、可能な限り多くの得点を挙げさせることにある」

ショーモンコーチは「ホームベースに近づいてどっしりと構えて」と称していたが、メジャーリーグ各球団はポスティングシステムの公示後、改めて村上の映像をチェックしたという。そのとき、複数の球団が抱いた感想はこうだ。

「筒香に似ている」

大きな身体でどっしりと構えるフォームは、確かにDeNAの筒香嘉智（34）を彷彿させるが、彼はメジャーリーグに適応できなかった。米国の現地取材陣の話を総合すると、こうした点も、村上の契約規模が当初予想より小さくなった一因になったようだ。

「ショーモンコーチは村上に付きっきりになるでしょう。3月開催のWBCにしても、今回は出場を見送って自身の眼の届くところで練習させたいと思っているはずです。シーズンが始まっても、試合前の練習はウォーミングアップなんてレベルではなく、徹底的にバットを振らせる話も聞かれました」（米国人ライター）

また、村上の契約後、ホワイトソックスのチーム状況も変わってしまった。直近3年間で320敗も負ける“大・低迷期”にあり、看板選手だったルイス・ロバート・ジュニア（28）もメッツに放出してしまった。昨季20本塁打を放ったアンドリュー・ベニンテンディ（31）はまだ残っているが、ほとんどの選手が70万ドル（約8780万円）台の選手で、それはメジャーリーグの最低保証年俸でもある。

年俸ではチームトップに

村上の平均年俸1700万ドルは23年1月に5年総額7500万ドル（約119億円）で契約したベニンテンディを抜いて、チームトップでもある。米データサイト「FanGraphs」の成績予想は打率2割3分1厘、本塁打30、打点75。チームナンバー1の高給取りが2割3分台の打率では「4年連続100敗以上」となる可能性も高い。

「ホワイトソックスの打線は3A以下と揶揄されています。昨季のチーム最多本塁打がレニン・ソーサ（26）の22本でした。『FanGraphs』の成績予想はけっこう当たるので、シカゴのファンは村上の30本塁打を評価する声と、2割3分台の打率に対する酷評で二分しそうです。そして、守備難も心配です」（前出・同）

本拠地のレート・フィールドは両翼100メートル以上の広域球場ではあるが、外野フェンスが低く、本塁打が出やすい。来日経験のある前出の米国人ライターは「外野フェンスの造りは神宮球場に似ている」とも話していた。その点では村上にとってプラスだが、メジャーリーグ最低保証年俸の投手たちは“炎上”を繰り返してきた。

しかし、ヤクルト時代の村上はビハインドゲームでも常にベンチで声を張り上げ、味方を鼓舞し続けた。こうした性格は米国でも紹介されており、「ホワイトソックスは村上のチームになる」とも予想されている。

村上は、メジャー1年目から重責を担うことになりそうだ。

デイリー新潮編集部