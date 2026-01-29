SKE48¡¢36th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡£11´üÀ¸¡¦ÂçÂ¼°É¤¬½é¥»¥ó¥¿¡¼
SKE48¤¬¡¢3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë36th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¼ýÏ¿ÆâÍÆ¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
1·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSKE48 36th¥·¥ó¥°¥ëÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡õ¾ðÊó²ò¶ØÀ¸ÇÛ¿®¡×¤Ç¤Ï11´üÀ¸¤ÎÂçÂ¼°É¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Öº£²ó¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹ÂçÂ¼°É¤Ç¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¡£
Àõ°æÍµ²Ú¤ÈºäËÜ¿¿ÑÛ¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢ÂçÂ¼¤Ë½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÂçÂ¼¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£Æü´ò¤·¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤Ê¤ê¤Ë¡¢SKE48¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°Õµ¤¹þ¤ß½½Ê¬¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖËèÆü¤³¤ÎÆü¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢½é¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£
º£ºî¤ÇÁªÈ´Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢8´üÀ¸¤ÎÁÒÅç°É¼Â¤È9´üÀ¸¤ÎÀÄ³¤¤Ò¤ÊÇµ¤Î2Ì¾¡£33rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹ðÇò¿´Çï¿ô¡×°ÊÍè¤ÎÁªÈ´¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÁÒÅç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁªÈ´Éüµ¢¤·¤Æ¤è¤êµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
2Ç¯´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈQuadlips¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¸å¡¢ºòÇ¯10·î1Æü¤«¤éSKE48¤Ç¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿ÀÄ³¤¤Ï¡¢2023Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î31st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×°ÊÍè¤Î¥·¥ó¥°¥ë»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÄ³¤¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤â³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Þ¤·¤¿¡£Àõ°æ¤Ï¡¢¡Ö¸ÄÀË¤«¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÁÇÅ¨¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤Î16¿Í¤Ç36ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡¢SKE48¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
º£ºî½éÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ç´°Áö¤·¡¢Âç±«¤ÎÃæ¤Ç¤Î1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¹ÓÌîÉ±Éö¡£¹ÓÌî¤Ï¡Ö36ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËSKE48¤ò¹¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
36th¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÇÛ¿®¤Ï¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ÎÁêÀîÃÈ²Ö¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÁÒÅç°É¼Â¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î°ËÆ£¼Â´õ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¿¹ËÜ¤¯¤ë¤ß¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¿·°áÁõ¤ò¸«¤»¡¢ÌîÂ¼¼ÂÂå¤¬¡ÖÌîÂ¼¼ÂÂå¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³¸«¤Æ¡ª¡×¤È¿·°áÁõ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£¥Ñ¡¼¥×¥ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î4¥¿¥¤¥×¤Î¥«¥é¡¼¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥Õ¥ê¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢Æ±¤¸¥«¥é¡¼¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ê¾¯¤·¤Å¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°ã¤¦°áÁõ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¤È¡¢ÇÛ¿®²èÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£
Type-A¡¢B¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿25th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFRUSTRATION¡×°ÊÍè¤Î¡¢¹ÈÁÈ¶Ê¡¢ÇòÁÈ¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£Type-C¤Ë¤Ï¡¢Á°ºî35th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖKarma¡×¤Ç¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖOneGem¡×¤Î¿·¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£·à¾ìÈ×¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤ÆºòÇ¯³«ºÅ¤·¤¿SHOWROOM¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¾å°Ì7Ì¾¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢11´üÀ¸¤Î¸¶Í¥Ç«¡¢12´üÀ¸¤Î²ÏÂ¼Í¥°¦¡¢ÁÒËÜ±©ºÚ¡¢°ËÆ£Æú¡¹Èþ¡¢13´üÀ¸¤Î¶áÆ£³¤¶×¡¢À»ÍÚ²Ö¡¢耼¸¶ÄØ¤Ç¡¢¡É¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌ¥ÎÏËþºÜ¤Î¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡É¤À¡£
SHOWROOMÁªÈ´1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î7¿Í¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢1ÈÖÀèÇÚ¤È¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î7¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¸å²ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
É½Âê¶Ê¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×¤ÎMV¤Ï¡ÖÊÑ²½¤¹¤ë·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÍÙ¤ëSKE48¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»£±Æ¡£·§ºêÀ²¹á¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´é¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
MV¤Ï¡¢2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë21»þ¤Ë¡¢SKE48¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤½¤·¤Æ2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë0»þ°Ê¹ß36th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×¤¬³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç½ç¼¡Àè¹ÔÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¡£
ÆÃÅµ¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼6¡Á7¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤Ó¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥µ¥¤¥ó¤ò´ó¤»½ñ¤¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Á»£¤Ã¤Æ¡ª¾¡¤Ã¤Æ¡ª¥µ¥¤¥ó¥ê¥ì¡¼¡Á¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£Á´ÀÊÃåÀÊ¤ÇÂÔµ¡Ãæ¤Î»£±Æ²ÄÇ½¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤º¤Ä¤Î»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂÐ·è¡¢À¸¼Ì¿¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢½¸¹ç¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎSKE48½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£
È¯ÇäÄ¾Á°¤Î3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÏSKE48·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¼ýÏ¿Á´¶ÊÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤â´Þ¤á¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿·¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¤È°¦ÃÎ¤Ç´ÑÍ÷¥Õ¥ê¡¼¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ·èÄê¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¥»¥ó¥¿¡¼ ÂçÂ¼°É¡Ê¤ª¤ª¤à¤é ¤¢¤ó¤º¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
2005/9/20 °¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡2022Ç¯3·î²ÃÆþ¡¡11´üÀ¸
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£Æü´ò¤·¤¤Êó¹ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤Ê¤ê¤Ë¡¢SKE48¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÁªÈ´Éüµ¢ ÁÒÅç°É¼Â¡Ê¤¯¤é¤·¤Þ ¤¢¤ß¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
2005/6/28¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡¡¡2016Ç¯10·î²ÃÆþ¡¡8´üÀ¸
»ä¤Ï7Ç¯¤¯¤é¤¤³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤È½é¤á¤Æ33rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø°¦¤Î¥Û¥í¥°¥é¥à¡Ù¤ÇÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é2ºîÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç1Ç¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿2ºî1Ç¯´ÖÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤»þ´ü¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤ÈºÆ³ÎÇ§¤·¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤ÆÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1Ç¯´Ö¤Ï¤È¤¯¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ä¤·¤¤1Ç¯´Ö¤Ë¤µ¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¤âÉüµ¢¤·¤Æ¤è¤êµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÁªÈ´Éüµ¢ ÀÄ³¤¤Ò¤ÊÇµ¡Ê¤¢¤ª¤¦¤ß ¤Ò¤Ê¤Î¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
2000/11/2¡¡°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡¡¡¡2018Ç¯12·î²ÃÆþ¡¡9´üÀ¸
2Ç¯´Ö¡¢³¤³°¤ÎÊý¤Ç³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆSKE48¤Î¶õÇò¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤ÈËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤â³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª
¡Ú½éÁªÈ´ ¹ÓÌîÉ±Éö¡Ê¤¢¤é¤Î ¤Ò¤á¤«¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
2002/1/9¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡¡¡¡2018Ç¯12·î²ÃÆþ¡¡9´üÀ¸
¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦´û¤ËÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ª»Å»ö¤Ê¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¡£³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÅÙ¤ËSKE48¤Ã¤Æ²þ¤á¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢36ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤ËSKE48¤ò¹¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£36th¥·¥ó¥°¥ë¡¡¡Ö¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
¡ÔÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¡Õ
Team S¡§ÁêÀîÃÈ²Ö¡¢°ËÆ£Æú¡¹Èþ¡¢·§ºêÀ²¹á¡¢ÁÒÅç°É¼Â¡¢ºäËÜ¿¿ÑÛ¡¢ÌîÂ¼¼ÂÂå
Team K¶¡§¹ÓÌîÉ±Éö¡¢°ËÆ£¼Â´õ¡¢°æ¾åÎÜ²Æ¡¢º´Æ£²ÂÊæ
Team E¡§ÀÄ³¤¤Ò¤ÊÇµ¡¢Àõ°æÍµ²Ú¡¢ÂÀÅÄºÌ²Æ¡¢ÂçÂ¼°É¡¢²ÏÂ¼Í¥°¦¡¢¿¹ËÜ¤¯¤ë¤ß
¡ÚType-A¡Û
¡ÎCD¡Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡Ê¹ÈÁÈ¡Ë
¹ÈÁÈ
耼¸¶ÄØ¡¢¾¾Àî¤ß¤æ¡¢ËÌÀî°¦Çµ¡¢ÁÒËÜ±©ºÚ¡¢¶áÆ£³¤¶×¡¢¼Ä¸¶µþ¹á¡¢¾¾ËÜ»ü»Ò¡¢ÀÖËÙ·¯¹¾¡¢ÀÄÌÚè½³ò¡¢°æÅÄÎè²»Ì¾¡¢ÂÀÅÄ°¦·Ã¡¢À¾°æÈþºù
¡ÎDVD¡Ï
01.¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼ Music Video
02.¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×(OneGem)Music Video
03.¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×(SHOWROOMÁªÈ´)Music Video
04.SKE48 ¥Þ¥¸¥Ã¡ª¥¬¥Á¤À¤é¤±¤ÎÂç±¿Æ°²ñ¡¡Part1
¡ÚType-B¡Û
¡ÎCD¡Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡ÊÇòÁÈ¡Ë
ÇòÁÈ
ÀÐ¹õÍ§·î¡¢ÆþÆâÅèÎÃ¡¢¿ùËÜ¤ê¤¤¤Ê¡¢ÎëÌÚÎøÆà¡¢¸¶Í¥Ç«¡¢Æîß·Îø¡¹¡¢»³Â¼¤µ¤¯¤é¡¢ÃÓÅÄÉö¡¢±üÌî¿´±©¡¢³ùÅÄºÚ·î¡¢±À°æ¼ÓºÚ¡¢ÎëÌÚ°¦ºÚ¡¢Ä¹Ã«Àî²í
¡ÎDVD¡Ï
01.¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼ Music Video
02.¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×(OneGem)Music Video
03.¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×(SHOWROOMÁªÈ´) Music Video
04.SKE48 ¥Þ¥¸¥Ã¡ª¥¬¥Á¤À¤é¤±¤ÎÂç±¿Æ°²ñ ¡¡Part 2
¡ÚType-C¡Û
¡ÎCD¡Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡ÊOneGem¡Ë
OneGem
ÁêÀîÃÈ²Ö¡¢¸¶Í¥Ç«¡¢¹ÓÌîÉ±Éö¡¢³ùÅÄºÚ·î¡¢ËÌÀî°¦Çµ¡¢¾¾ËÜ»ü»Ò¡¢°æÅÄÎè²»Ì¾
¡ÎDVD¡Ï
01.¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤¼ Music Video
02.¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×(OneGem)Music Video
03.¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×(SHOWROOMÁªÈ´) Music Video
04.SKE48 ¥Þ¥¸¥Ã¡ª¥¬¥Á¤À¤é¤±¤ÎÂç±¿Æ°²ñ Part 3
¡Ú·à¾ìÈ×¡Û
¡ÎCD¡Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¡ÊSHOWROOMÁªÈ´¡Ë
SHOWROOMÁªÈ´
¸¶Í¥Ç«¡¢²ÏÂ¼Í¥°¦¡¢ÁÒËÜ±©ºÚ¡¢°ËÆ£Æú¡¹Èþ¡¢¶áÆ£³¤¶×¡¢À»ÍÚ²Ö¡¢耼¸¶ÄØ
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡1Éô¡§12:00¡Á¡¡2Éô¡§16:00¡Á
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡÷¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥¯¡¡¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
SKE48 36th¥·¥ó¥°¥ë¼ýÏ¿Á´¶ÊÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥È¡÷SKE48·à¾ì¡ÊÀ¸ÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¡Ë
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¡1Éô¡§12:00¡Á¡¡2Éô¡§16:00¡Á
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡÷¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¾ï³ê
¢£·à¾ìÈ×ÆÃÅµ²ñ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡Ô·à¾ìÈ× ¸½ÃÏ¤Ç¥È¡¼¥¯²ñ¡¦°®¼ê²ñ/¸½ÃÏ¤Ç»£±Æ²ñ¡Õ
2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAICHI SKY EXPO
2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAICHI SKY EXPO
2026Ç¯4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAICHI SKY EXPO
2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAICHI SKY EXPO
2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú´ØÅì¡ÛËëÄ¥¥á¥Ã¥»
2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú´ØÅì¡ÛËëÄ¥¥á¥Ã¥»
2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú´ØÅì¡ÛËëÄ¥¥á¥Ã¥»
2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú´ØÅì¡ÛËëÄ¥¥á¥Ã¥»
¢£SKE4£¸GWÆÃÊÌ´ë²è ·à¾ìÈÇ¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×
2026Ç¯5·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAICHI SKY EXPO
2026Ç¯5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAICHI SKY EXPO