57歳・オモロー山下、22歳年下との結婚発表「聖母のような優しい方」
タレントのオモロー山下（57）が29日、自身のXを更新。22歳年下のお相手と結婚すると発表した。
【写真】かつては…世界のナベアツと「ジャリズム」として活動していたオモロー山下
山下は「この度、結婚することになりました！私は57歳なんですが、お相手は35歳とお若く、私みたいな初老と人生を共にしてくれる聖母のような優しい方です。これからも芸人、投資家などさまざまなジャンルで頑張っていきたいと思いますので、応援いただければ幸いです。今後ともよろしくお願い致します」と記した。
山下は“世界のナベアツ”こと落語家・桂三度（56）とお笑いコンビ・ジャリズムとして活動。解散後はオモロー山下に芸名を改名し、うどん店「山下本気うどん」を経営するなどしていたが、2017年に芸人引退を発表。以降は、芸能記者として活動などと並行して、21年には芸人復帰を果たすなど、多岐にわたる活動をしている。
