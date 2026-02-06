今田耕司（2022年10月撮影）日刊スポーツ

今田耕司、ケンコバの結婚よりも衝撃を受けた後輩のゴールインを明かす

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 今田耕司が6日のラジオで、周りの人間の結婚ラッシュについて語った
  • ケンコバに彼女がいることは知っていたため「衝撃度は60ぐらい」だという
  • 「衝撃度100」だったのはオモロー山下の結婚で、今田は驚きっぱなしだった
