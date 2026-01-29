ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > オモロー山下、22歳差婚を独占告白 出会いのきっかけは宮迫博之の紹… オモロー山下 お笑い芸人 結婚 エンタメ・芸能ニュース 東スポWEB オモロー山下、22歳差婚を独占告白 出会いのきっかけは宮迫博之の紹介 2026年1月29日 16時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと オモロー山下が22歳差婚を告白した 出会いのきっかけとなったのが宮迫博之の紹介だったという 山下は取材に「宮迫さんには頭が上がりません」と感謝していた 記事を読む おすすめ記事 伊藤英明 破天荒な女性関係「ノリの良い女性に結婚式行く？って」 妻とは友人結婚式で出会い2カ月後に 2026年1月24日 11時45分 「ミヤネ屋」今秋終了 放送開始20年、宮根誠司が申し出 「新たなことに挑戦したい」思い強く 2026年1月29日 5時30分 ＤＦ冨安健洋がアヤックス加入後初のベンチ入り 約１年３カ月ぶりの公式戦出場なるか 2026年1月24日 23時29分 山口もえ「変えてやろう」と思っている10年続いた家庭内ルール「最近私がめんどくさくなっちゃって」 2026年1月29日 12時31分 マスカレードボール半弟も見せ場なし 人気馬惨敗で３連単９２５万円超に「流石にアカン」「誰が当てられる？」 2026年1月25日 12時53分