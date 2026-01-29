40秒間の“お誘い”ハグ！ドラマ『再会』竹内涼真、恋人との超密着シーンに「今彼女がいてよかった」

竹内涼真主演、横関大による江戸川乱歩賞受賞作を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。

本作は、飛奈淳一（竹内涼真）・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら4人の同級生を中心としたストーリーだ。4人は小学生のとき、強盗事件の犯人と相撃ちになって殉職したらしき圭介の父・和雄（弓削智久）の遺体を発見。すると彼らは、和雄の拳銃をタイムカプセルに入れて埋め、誰にも言えない秘密を共有した。

そして23年後、刑事となった淳一は、直人の兄が何者かに命を奪われた事件を担当することになるも、事件で使用された凶器は、かつて4人でタイムカプセルに埋めたはずの拳銃で…。

1月27日（火）に放送された第3話では、秘密を抱えるメンバーの緊迫した探り合いが描かれる一方で、淳一と恋人・今井博美（北香那）の甘いシーンが展開された。

（※以下、第3話のネタバレがあります）

【映像】淳一＆博美、40秒に渡るラブシーン

◆「デート行きたい」

殉職した和雄の遺体を23年前に見つけ、彼の拳銃をタイムカプセルに埋めた淳一たち4人。そして、直人の兄がこの拳銃で撃たれる事件が起こるも、淳一らはかつて拳銃を埋めたことを警察に隠し続けていた。

しかし第3話では、淳一たちが和雄の遺体の発見者だったことを知った刑事・南良理香子（江口のりこ）から、当時の事件について事情聴取を受ける展開に。勘の鋭い南良から揺さぶりをかけられるも、なんとか“23年前の秘密”を暴かれることはなく事情聴取は終了する。

そこから淳一のプライベートのシーンが描かれると、同棲中の恋人・博美が後ろから甘えるようにハグをしていた。

博美は、淳一がもう出かけると知ると「そっか…」と寂しそうに返し、抱きついたまま「ねえ、淳一がさ、仕事落ち着いたらデート行きたい」と愛らしくリクエストした。

事件にまつわる緊迫したシーンが多いなか繰り広げられた束の間の恋人同士の密着シーンに、SNS上では「淳一には今彼女がいてよかった」「彼女を大切にしてくれよ」と感想が寄せられていた。