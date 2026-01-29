『ラブパワーキングダム２』出演の格闘家たいじゅのモテ極意は？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送。このたび本作に参加する16名より、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）にインタビュー。モテるためのコツや過去の恋愛など圧倒的な“男らしさ”と揺るぎない自信に満ちたたいじゅの魅力をお届けする。
29歳、格闘家として活躍するたいじゅ。『ラブパワーキングダム２』の参加メンバーの印象について尋ねると「みんなそれぞれ違った良さがある。個性豊かなメンバーだなと思いました」と振り返る。その中でも手強いと感じたライバルとして、たいせいとユウキの名前を挙げ、対面した瞬間に恋愛強者のオーラを感じ取ったことを明かした。そんなたいじゅにモテるためのコツを尋ねると「裏表なく、しっかりと信頼を得ること！話をして、ちゃんと信頼を得ることが大事だと思っています」と答え、小手先のテクニックではなく誠実に向き合う姿勢を強調。
これまでの“一番印象的だった過去の恋愛”について尋ねると「『オオカミちゃんには騙されない』で出会った時のこと」と過去に参加した恋愛リアリティーショーでの経験を挙げた。「最初は『番組で多分恋愛なんてできないよね』と思っていたんですけど、会うたびにどんどん惹かれていきました」と当初の戸惑いが恋心に変わった経緯を告白。当時の状況について「相手のYouTubeチャンネルを見たりして、『あ、こういう子なんだ』と知っていきました。普段の生活じゃありえない環境で恋愛したということ自体が、印象に残っています！」と話す。
最後に番組の見どころについて「本当にレベルの高い戦いだったと思います！最後まで誰がキングとクイーンになるのか、分からないはず」と激戦の模様を予告。「誰が勝つのかなっていうのを考えながら見てくれたら、多分楽しいなと思います」と締めくくった。
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.１モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わに。無慈悲なモテランキングによって壊れていく強者たちのプライド、そして抑えきれない本気の恋……。２月11日（水）夜10時より放送する新シーズン『ラブパワーキングダム２』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールでお届け。スタジオMCには、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
『ラブパワーキングダム２』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第５代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー８名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン１の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー８名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結。
『ラブパワーキングダム２』は「ABEMA」にて２月11日より毎週水曜日の夜10時から無料放送開始。
