『ハンター×ハンター』再開近い！？表紙用カラー完了報告の絵にネット衝撃「ついに始動するんですか！？」「泣きました」
人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が28日、自身のXを更新。現在の進捗状況を明かすと、ネット上では「連載再開近い！？」などの声が出ている。
【画像】連載再開近い！？笑顔のゴン 冨樫先生が描いた表紙用カラー完了の報告絵
いつものようにホワイトボードでゴンの落書きを披露しながら、「No421台詞入れと表紙用カラー完了」と原稿の進捗状況を報告。
今回は表紙用カラーについても伝えたことで、ネット上では「ついに始動するんですか！？」「連載再開が待ち遠しいです！早くて初夏ぐらいからですかね？」「冨樫先生、421話の台詞入れ完了＆表紙カラーイラスト完成お疲れ様です！！！ ホワイトボードのゴンさん、めっちゃ元気そうで泣きました 生きてるうちに続きが見れそうで本当にありがとうございます…！！ 健康第一で頑張ってください！」などの声が出ている。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
