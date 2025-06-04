2D対戦格闘ゲーム『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』が、Steamで無料体験版を公開した。同作はPC（Steam）、PlayStation5、Nintendo Switchといったプラットフォーム向けに7月17日（木）発売予定。なお後日、PlayStation5向け体験版の配信も予定されている。6キャラクターが使用可能！ 『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』無料体験版『HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT』は、冨樫義博の原作漫画「HUNTER×HUNTER」の世界を再現した2D対戦格闘ゲ