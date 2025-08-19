画像は少年ジャンプ公式サイト「HUNTER×HUNTER」のページ（https://www.shonenjump.com/j/rensai/hunter.html）より 8月19日 投稿 「HUNTER×HUNTER」の作者冨樫義博氏は8月19日、自身のXアカウントに「No.413 背景指定完了。」というメッセージと共に、ページごとに振り分けられているらしいクリアファイルの写真を投稿した。 「HUNTER×HUNTER」は2024年末にNo.410号が掲載され