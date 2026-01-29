全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。

今回紹介するのは東洋水産から1月20日に発売されたばかりの「田中商店 辛オニ濃厚豚骨」だ。全国のセブン‐イレブンで順次発売されている。

“田中商店”は東京都足立区に本店を構える博多豚骨ラーメンの人気店。筆者も都内での豚骨ラーメンの人気店を聞かれれば必ず名前を挙げたい名店だ。

この商品は“田中商店”の特徴である濃厚豚骨スープに、人気トッピングである「赤オニ」のパンチのある辛さを加えたもの。

「赤オニ」は唐辛子や山椒を効かせた辛子挽肉で、“田中商店”の味変アイテムとして欠かせない人気トッピング。今回のカップ麺はこの赤オニをイメージした辛ウマの豚骨ラーメンだ。

お湯を入れて2分で完成。2分茹での麺は「特許製法」のかため極細麺。独特のかたさとチリチリ感が実に博多っぽい仕上がりだ。液体スープを注ぐと豚骨スメルが漂い、実に食欲をそそる。ここに赤オニの辛味が刺激的で、コクの中にも程よい辛さが心地よい。

味付きの挽肉は噛むほどにジュワっと美味しく、キクラゲが食感の良いアクセントになっている。

寒い冬にピッタリの一杯。ぜひお試しあれ！

(執筆者: 井手隊長)