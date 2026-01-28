【CYB00960 THE FINAL 〜60th Anniversary〜】ソフビ情報公開！ ミャクミャクも参戦

『CYB00960 THE FINAL 〜60th Anniversary〜』が、2026年2月17日（火）から3月3日（火）まで、京王百貨店 新宿店 B1F on the cornerで開催される『CYB00960 〜サイボーグ009 60th Anniversary〜』。一部ソフビの情報が届いたので紹介。

『サイボーグ009』は漫画家・石ノ森章太郎の代表作の1つ。
世界中に戦争を引き起こし、兵器を売りつける謎の組織「黒い幽霊団（ブラック・ゴースト）」に誘拐され、最強の兵士＝兵器であるサイボーグに改造されてしまった少年・島村ジョー。彼は世界各地から集められ、同じように改造された8人のサイボーグ戦士達とともに反旗を翻し、襲い来る黒い幽霊団の刺客に立ち向かう。
原作は1967年の『週刊少年キング』での連載を皮切りに、少年誌・青年誌・少女誌に断続的に連載・読み切り掲載された。また、複数回アニメ化されている。

このたび、一部ソフビ情報を紹介。いずれも人気作家のアイテムが揃っている。

【ソフビアイテム】
◆サイボーグ009ウアモウ（赤）／UAMOU


◆サイボーグ009ウアモウ（青）／UAMOU


◆スカールガスメくん／92toys


◆BLACK スカールVer.／K.Kurosawatsu


◆おしりかいじゅう009／サイキックムーン


◆ゴリスカルベーダーVer.スカール／サイキックムーン


◆003・フランソワーズ IV／ししまるもも


◆A.GIRL フランソワーズちゃん（カスタム）／せりのりか


◆マンドラグラキ　サイボーグ009カラー／B-The-U


◆スカールなナガソデ／MAIYA


（C）石森プロ