¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê64¡Ë¤«¤é¤Î¾×·â¥á¡¼¥ë¤òÁêÊý¡¦ÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¤¬¾Ò²ð¡Öµ®¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸µã¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¡Á¡×¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×¤ÎÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¤¬27Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¤ÎÁêÊý¡¦ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê64¡Ë¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¾×·âÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡¼¡×¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ëÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ
¡¡2024Ç¯11·î¡¢29Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡£¤·¤«¤·2025Ç¯4·î¡¢ÀÐ¶¶¤¬¿©Æ»¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤··ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¡£¤½¤Î¸å¡¢°öÆ¬¤¬¤ó¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÐ¶¶¤ÏÆ®ÉÂÃæ¤Ë·Þ¤¨¤¿64ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËX¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª Âç¾æÉ×¡ª ¸µµ¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø·òºß¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯12·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55¡Ë¤¬Instagram¤Ç¡Ö¥ï¥ó¥Õ¡¼¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î³§¤µ¤ó¡£µ®¤µ¤ó¡¢¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÀÐ¶¶¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¼Ì¿¿¡Ä¡Äµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡¼¡×¡Ö¤ª´éÇÒ¸«¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÂç¤¤¤Êý¤«¤é¾®¤µ¤¤Êý¤Ë¥á¡¼¥ëÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢2026Ç¯1·î27Æü¤ËÌÚÍü¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤ºÊýÌÌ¡ª¥ï¥ó¥Õ¡¼¡õÀ¤Âå¤Î¤ß¤ÊÍÍ¤Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¤ê¤«¤é¤ªÃÎ¤é¤»¡ª¡ª ¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÂç¤¤¤Êý¤«¤é¾®¤µ¤¤Êý¤Ë¥á¡¼¥ëÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª ¡ØÍèÇ¯¡¢ºÇ¸å¤Î¡©¥é¥¤¥Ö¤ä¤ë¤ó¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤è¤í¤·¤¯¡ª¡ª¡Ù¤È¡£ÂÎÄ´¤¤¤¤¤Ê¡ª¡©¡×¤È¡¢ÀÐ¶¶¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¶Ã¤¤Î¥á¡¼¥ëÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÌÚÍü¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡©¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡©Íò¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¡©Æ£°æÉ÷¤¯¤ó¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡©Ìî±î¡©ÌðÅç¡©¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È²¶¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Î¾ðÊó²ò¶Ø¡¢¥ê¡¼¥À¡¼ÀÐ¶¶¤«¤é¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¹½ÁÛ¤òµ¤·¤¿¥á¥â¤ä¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥³¥ó¥Ó¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Öµ®¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸µã¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¡Á¡£¤È¤ó¤Í¤ë¤º¥é¥¤¥ÖÀäÂÐ¹Ô¤¯¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥ê¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¡¢Éü³è¥é¥¤¥Ö¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ëÇ®¤¤À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë