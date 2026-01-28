【NBA試合速報】2026年1月28日（水） フィラデルフィア・セブンティシクサーズ vs ミルウォーキー・バックス
日付：2026年1月28日（水）
開催地：エクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）
最終スコア：フィラデルフィア・セブンティシクサーズ 139 - 122 ミルウォーキー・バックス
NBAのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ対ミルウォーキー・バックスがエクスフィニティ・モバイル・アリーナ（Philadelphia）で行われた。
第1クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし42-34で終了する。
第2クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし71-62で終了する。
第3クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにフィラデルフィア・セブンティシクサーズがリードし106-95で終了する。
第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び139-122で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
